В Харьковской области за сутки снова выявили более 1300 случаев коронавируса
В Харьковской области за сутки снова зарегистрировали более 1300 случаев заболевания коронавирусом — в регионе за сутки заболели 1319 человек.
Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 317 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 5.
Всего на Харьковщине зарегистировали 262 865 случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии в регионе зафиксировали 6 570 летальных случаев – за минувшие сутки умерли четверо заболевших.
При этом 236 622 заболевших уже выздоровели (+229 за сутки), 19 673 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1 086 человек.