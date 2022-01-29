В Харьковской области за сутки снова выявили более 1300 случаев коронавируса

В Харьковской области за сутки снова зарегистрировали более 1300 случаев заболевания коронавирусом — в регионе за сутки заболели 1319 человек.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 317 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 5.

Всего на Харьковщине зарегистировали 262 865 случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 570 летальных случаев – за минувшие сутки умерли четверо заболевших.

При этом 236 622 заболевших уже выздоровели (+229 за сутки), 19 673 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1 086 человек.

Агентство Телевидения Новости