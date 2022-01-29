В Купянске горел дом: на месте пожара нашли двух погибших

В Купянском районе во время тушения пожара в частном домовладении обнаружены тела двоих погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

29 января в 07:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Ивана Кожедуба, 22 в городе Купянске. О происшествии сообщили соседи, которые увидели, как внутри дома уже пылали жилые комнаты.

На момент прибытия пожарных в доме горели 2 жилых комнаты и его крыша на площади 35 кв.м.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили двух погибших: тело мужчины, 1953 года рождения и женщины, личность и возраст которой сейчас устанавливают.

В 08.15 пожар спасатели локализовали, в 10.15 ликвидировали.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возгорания стала возможная неосторожность людей во время курения или нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Агентство Телевидения Новости