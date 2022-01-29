Сегодня в Украине отмечают День памяти Героев Крут

Сегодня, 29 января, в Украине отмечают День памяти Героев Крут.

В этот день около железнодорожной станции Круты на Черниговщине произошел бой за будущее страны и ее независимость.

Независимость Украинской Народной Республики в январе 1918 года была провозглашена в условиях наступления большевистского войска на Киев.

Украинской армии в то время фактически еще не было, поэтому защищать столицу пришлось молодым добровольцам.

Как сообщается на сайте Харьковской ОГА, 29 января 1918 года около железнодорожной станции Круты на Черниговщине около 500 украинских воинов: курсантов Первой Киевской юнкерской школы им. Б.Хмельницкого, бойцов Студенческого куреня (сотни) Сечевых стрельцов – студентов Киевского университета и гимназистов-старшеклассников и отряд свободного казачества из г. Нежина сдерживали наступление 3-4 тысяч красногвардейцев из Москвы, Петрограда и Кронштадта.

После ожесточенного многочасового боя украинцы, которыми командовал выпускник Чугуевского военного училища 28-летний сотник Аверкий Гончаренко, организованно отступили со станции к своим эшелонам: они забрали раненых, тела убитых, кого нашли, и разрушили полтора километра железнодорожного полотна. 27 студентов и гимназистов, которых Гончаренко намеренно оставил в резерве как недостаточно подготовленных, во время отступления заблудились и попали в плен. На следующий день большевики расстреляли пленных, чтобы отомстить за значительные потери. По решению украинского правительства их перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

В общей сложности боевые потери украинцев составили почти 150 убитых, раненых, пленных (большевики потеряли в бою до 300 человек без учета раненых). Бой на станции Круты был успешной операцией, он задержал большевистские отряды на четыре дня. Подвиг молодых украинцев позволил представителям Украинской Народной Республики подписать Брестский мирный договор, означавший признание независимого украинского государства. После этого республика постепенно восстановила свой суверенитет на всей территории Украины.

После восстановления независимости подвиг Героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государство. Героев Крут иногда называют первыми украинскими «киборгами», символом несокрушимости украинского духа и стремления к свободе. В честь Героев Крут теперь названы улицы и воинские части.

Агентство Телевидения Новости