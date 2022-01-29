Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:33
Просмотров: 144

В Украине еще одна область перешла в «оранжевую» зону карантина

В Украине еще одна область перешла в «оранжевую» зону карантина

По состоянию на 29 января еще одна область вошла в «оранжевую» зону адаптивного карантина в Украине. На сегодня в ней находятся 16 регионов, часть из них уже на грани перехода в «красную» зону.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Так, Николаевская область вошла в «оранжевую» зону, и теперь она насчитывает 16 регионов. Для этой зоны нет особых карантинных ограничений, но местные власти могут вводить их на свое усмотрение.

Так, сейчас в «оранжевую» зону входят:

Винницкая областьВолынская областьДонецкая областьЖитомирская областьЗакарпатская областьЗапорожская областьЛьвовская областьНиколаевская областьОдесская областьСумская областьТернопольская областьХарьковская областьХмельницкая областьЧеркасская областьЧерниговская областьЧерновицкая область

В «желтой» зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.

Львовская область ужесточает карантин с 31 января, хотя и остается пока в «оранжевой» зоне.

По данным Минздрава, на сегодня в «красной» зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 