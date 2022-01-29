В Украине еще одна область перешла в «оранжевую» зону карантина

По состоянию на 29 января еще одна область вошла в «оранжевую» зону адаптивного карантина в Украине. На сегодня в ней находятся 16 регионов, часть из них уже на грани перехода в «красную» зону.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Так, Николаевская область вошла в «оранжевую» зону, и теперь она насчитывает 16 регионов. Для этой зоны нет особых карантинных ограничений, но местные власти могут вводить их на свое усмотрение.

Так, сейчас в «оранжевую» зону входят:

Винницкая областьВолынская областьДонецкая областьЖитомирская областьЗакарпатская областьЗапорожская областьЛьвовская областьНиколаевская областьОдесская областьСумская областьТернопольская областьХарьковская областьХмельницкая областьЧеркасская областьЧерниговская областьЧерновицкая область

В «желтой» зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.

Львовская область ужесточает карантин с 31 января, хотя и остается пока в «оранжевой» зоне.

По данным Минздрава, на сегодня в «красной» зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости