Крупные предприятия Харьковщины внесли в социальные фонды более 7 миллиардов гривен

В 2021 году крупный бизнес Харьковщины уплатил 7 млрд 133 млн гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

«Это на 833 млн гривен или на 13,2% больше по сравнению с поступленнями 2020 года», — отметила начальник Межрегионального управления Галина Феденко.

В частности, в декабре 2021 года было уплачено 777 млн гривен этого взноса, что на 164 млн гривен (на 26,7%) больше по сравнению с ноябрём, а также на 142 млн гривен (на 22,3%) больше по сравнению с декабрём 2020 года.

Как уточнили в пресс-службе ГНС, после включения плательщика налогов в Реестр крупных плательщиков налогов и получения уведомления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, о таком включении плательщик налогов обязан стать на учет по основному месту учета в территориальном органе центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, который осуществляет сопровождение крупных плательщиков налогов, с начала налогового периода (календарного года).

Согласно приказу Министерства финансов Украины страхователи (работодатели) – крупные плательщики предоставляют Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и уплачивают единый взнос в контролирующий орган по основному месту учета.

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