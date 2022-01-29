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Ночной пожар в Пятихатках: из-за неосторожности при курении пострадала женщина

Ночной пожар в Пятихатках: из-за неосторожности при курении пострадала женщина

В Киевском районе Харькова сегодня, 29 января, ночью произошел пожар в одной из многоэтажек, во время которого пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 29 января в 01:45 в Службу спасения «101» поступил вызов на пожар в жилой 5-этажке на ул. Академика Вальтера, 10 А.

При разведке пожара бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в квартире на 4-м этаже, где горел диван на площади 2 кв.м.

В результате пожара пострадала 86-летняя хозяйка дома. Пострадавшая была госпитализирована в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Пожар локализовали в 2:01 и ликвидировали в 02:22.

По первоначальным данным причиной возникновения возгорания стала неосторожность женщины при курении.

Агентство Телевидения Новости

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