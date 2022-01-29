Ночной пожар в Пятихатках: из-за неосторожности при курении пострадала женщина
В Киевском районе Харькова сегодня, 29 января, ночью произошел пожар в одной из многоэтажек, во время которого пострадала пожилая женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 29 января в 01:45 в Службу спасения «101» поступил вызов на пожар в жилой 5-этажке на ул. Академика Вальтера, 10 А.
При разведке пожара бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в квартире на 4-м этаже, где горел диван на площади 2 кв.м.
В результате пожара пострадала 86-летняя хозяйка дома. Пострадавшая была госпитализирована в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Пожар локализовали в 2:01 и ликвидировали в 02:22.
По первоначальным данным причиной возникновения возгорания стала неосторожность женщины при курении.