В Днепре прощаются с погибшими во время стрельбы на «Южмаше» (видео)

Сегодня, 29 января, в Днепре, в Доме культуры «Машиностроителей», проходит церемония прощания с пятью погибшими во время стрельбы на «Южмаше»: нацгвардейцами — 34-летним старшим лейтенантом Александром Бугановым, 24-летним младшим сержантом Александром Драганом, 21-летним старшим солдатом Артемом Левковским, 20-летним солдатом Леонидом Черником, а также гражданской — 35-летней Верой Лебединец, которая работала контролером КПП.

Для оказания медицинской помощи родственникам погибших дежурит бригада врачей, передает Суспільне.

На церемонию прощания пришли военные Нацгвардии, полицейские, коллеги по работе погибшей Лебединец, их родственники и близкие.

Также в городе сегодня объявлен день траура – перед горсоветом и на зданиях коммунальных предприятий приспустили флаги Украины и повесили траурные ленты.

Почтить память погибших прибыли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, руководство Днепропетровской области и города Днепра.

Во время церемонии погибших отпели священники Православной церкви Украины.

Троих из погибших – Лебединец, Буганова и Драгана – похоронят на Краснопольском кладбище Днепра, а тела Черника и Левковского доставят в Херсонскую и Одесскую области.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов заверил, что семья погибшей Лебединец получит материальную компенсацию из городского бюджета.

Напомним, около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина — работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

Нацгвардейца Рябчука арестовали сроком на 60 дней без права внесения залога.

Источник: УНИАН

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