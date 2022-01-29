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На Залютино нетрезвый водитель снес стелу АЗС

На Залютино нетрезвый водитель снес стелу АЗС

Сегодня около 10 утра на пересечении улицы Лагерной с Афанасьевским переулком автомобиль KIA врезался стелу АЗС.

По информации патрульной полиции, водитель авто не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина сообщил, что употреблял алкоголь сразу после ДТП.

Водитель от прохождения осмотра на состояния опьянения отказался в присутствии свидетелей.

При проверке документов инспекторы установили, что водитель в течение года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и судом был лишен права управления. На водителя KIA были составлены протоколы по ст. 124 (Нарушения ПДД, которые привели к ДТП), ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя после ДТП и до проведения уполномоченным лицом с учетом состояния опьянения), ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления), ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на права управления транспортным средством) КУоАП.  

На Залютино нетрезвый водитель снес стелу АЗС

На Залютино нетрезвый водитель снес стелу АЗС

Агентство Телевидения Новости

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