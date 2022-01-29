На Залютино нетрезвый водитель снес стелу АЗС

Сегодня около 10 утра на пересечении улицы Лагерной с Афанасьевским переулком автомобиль KIA врезался стелу АЗС.

По информации патрульной полиции, водитель авто не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина сообщил, что употреблял алкоголь сразу после ДТП.

Водитель от прохождения осмотра на состояния опьянения отказался в присутствии свидетелей.

При проверке документов инспекторы установили, что водитель в течение года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и судом был лишен права управления. На водителя KIA были составлены протоколы по ст. 124 (Нарушения ПДД, которые привели к ДТП), ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя после ДТП и до проведения уполномоченным лицом с учетом состояния опьянения), ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления), ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на права управления транспортным средством) КУоАП.

Агентство Телевидения Новости