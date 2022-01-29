На Харьковщине разоблачили кибермошенника, похищавшего средства с банковских карт

На Харьковщине киберполицейские разоблачили мужчину, который незаконно получал денежные средства с банковских карт граждан.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 20-летний парень размещал объявления на сайтах знакомств и общался от имени девушки. В ходе переписки с жертвой злоумышленник предлагал вместе посетить любое культурное мероприятие (киносеанс, концерт, спектакль) и отправлял в мессенджере ссылку на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов.

При покупке билетов потерпевшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карт (СVV-код, срок действия). Таким образом, мошенник получал доступ к персональным данным и частной информации относительно банковских карт пострадавших и с помощью различных платежных систем перечислял средства на подконтрольные ему счета.

По месту жительства фигуранта был проведен обыск, в ходе которого правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, также осматривается изъятая техника, выясняется круг потерпевших и общая сумма нанесенного ущерба.

Агентство Телевидения Новости