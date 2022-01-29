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Под Харьковом задержали женщину за убийство новорожденного ребенка
В Харьковской области полицейские задержали женщину, которая убила своего новорожденного ребенка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, жительница села Безруки родила девочку дома и через несколько дней задушила ее.
Тело младенца женщина спрятала на территории своего домовладения.
Мотивы поступка задержанной устанавливаются.
За совершенное ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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