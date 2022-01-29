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Под Харьковом задержали женщину за убийство новорожденного ребенка

Под Харьковом задержали женщину за убийство новорожденного ребенка

В Харьковской области полицейские задержали женщину, которая убила своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, жительница села Безруки родила девочку дома и через несколько дней задушила ее.

Тело младенца женщина спрятала на территории своего домовладения.

Мотивы поступка задержанной устанавливаются.

За совершенное ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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