Украинские банки в 2021 году получили рекордную прибыль

В Украине прибыль банков выросла почти вдвое за год, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19.

Так, по итогам прошлого года украинские банки получили рекордные 77,5 млрд грн прибыли.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

Как отмечается, прибыль банков увеличилась на 87,7%.

По данным НБУ, в 2020 году банки получили 41,3 млрд грн прибыли, что на 29% меньше годом ранее, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

Источник: Корреспондент

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