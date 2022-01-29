Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:30
Просмотров: 109

Украинские банки в 2021 году получили рекордную прибыль

Украинские банки в 2021 году получили рекордную прибыль

В Украине прибыль банков выросла почти вдвое за год, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19.

Так, по итогам прошлого года украинские банки получили рекордные 77,5 млрд грн прибыли.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

Как отмечается, прибыль банков увеличилась на 87,7%.

По данным НБУ, в 2020 году банки получили 41,3 млрд грн прибыли, что на 29% меньше годом ранее, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 