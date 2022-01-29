На железнодорожном вокзале в Днепре с потолка упала люстра
В помещении центрального железнодорожного вокзала в Днепре с потолка упала люстра.
Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».
Происшествие произошло 28 января.
«При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол. Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал», — говорится в сообщении.
В связи с происшествием «Вокзальная компания» «Укрзалізниці» запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.
Как отметили в компании, инфраструктура пассажирских перевозок, в том числе вокзалов, уже много лет нуждается в обновлении, замене и вложении инвестиций.
«Срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению, и поддержка его в исправном состоянии требует усиленного внимания от работников», — говорится в сообщении.
По данным «Укрзалізниці» в этом году после вывода компании на прибыльную деятельность и с принятием программы «Большое строительство на Укрзалізниці» был принят план обновления инфраструктуры, предусматривающий значительное улучшение как подвижного оборудования, так и оборудования на вокзалах в течение 2022-2024 годов.