На железнодорожном вокзале в Днепре с потолка упала люстра

В помещении центрального железнодорожного вокзала в Днепре с потолка упала люстра.

Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».

Происшествие произошло 28 января.

«При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол. Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал», — говорится в сообщении.

В связи с происшествием «Вокзальная компания» «Укрзалізниці» запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.

Как отметили в компании, инфраструктура пассажирских перевозок, в том числе вокзалов, уже много лет нуждается в обновлении, замене и вложении инвестиций.

«Срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению, и поддержка его в исправном состоянии требует усиленного внимания от работников», — говорится в сообщении.

По данным «Укрзалізниці» в этом году после вывода компании на прибыльную деятельность и с принятием программы «Большое строительство на Укрзалізниці» был принят план обновления инфраструктуры, предусматривающий значительное улучшение как подвижного оборудования, так и оборудования на вокзалах в течение 2022-2024 годов.

Агентство Телевидения Новости