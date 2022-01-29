В Харькове почтили память студентов, которые погибли в бою под Крутами

Сегодня в Украине отмечают День памяти Героев Крут. По случаю 104-й годовщины харьковчане традиционно собрались возле памятника в честь провозглашения суверенитета Украины. Там участники зажгли лампадки и спели гимн.

Памятную акцию организовала «Спілка української молоді».

Один из ее организаторов, Валентин Дебелый, говорит, что сейчас важно не забывать об украинских студентах, которые защищали земли от наступления врагов в 1918 году возле железнодорожной станции Круты.

Валентин Дебелый, организатор акции

Вони зробили величезний подвиг, затримавши війська більшовицької армії. Ворог зазнав значних втрат. Дуже важливо, що харківяни пам’ятають про це, адже зараз на кордоні стоять війська нашого одвічного ворога. Зараз наші військові надихаються подвигом «крутянців». Ми маємо бути сильними, маємо змогу взяти зброю в руки

По разным данным, в бою погибли более 200 украинских бойцов.

Агентство Телевидения Новости