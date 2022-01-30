В Украине за сутки выявили 24,5 тысячи заболевших COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 24 508 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 29 января в Украине: зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 378, медработников – 444)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 692 заболевших коронавирусом; выздоровели 3 145 человек, летальных исходов — 94.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах составляет:
г. Киев – 1058;
Винницкая область – 986;
Волынская область – 395;
Днепропетровская область – 688;
Донецкая область – 643;
Житомирская область – 2013;
Закарпатская область – 439;
Запорожская область – 394;
Ивано-Франковская область – 1664;
Киевская область – 644;
Кировоградская область – 214;
Луганская область – 264;
Львовская область – 3043;
Николаевская область – 486;
Одесская область – 1175;
Полтавская область – 306;
Ровенская область – 1172;
Сумская область – 1554;
Тернопольская область – 884;
Харьковская область – 1722;
Херсонская область – 448;
Хмельницкая область – 1883;
Черкасская область – 541;
Черновицкая область – 924;
Черниговская область – 968.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 29 января за сутки обнаружили 37 351 новый случай заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 042 469 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 3 618 402 человека; умерли 100 125 заболевших.
Кроме того, за сутки в Украине 34 202 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 092 человека — 11 400 человек, дополнительную дозу — 235 человек, бустерную дозу — 10 475 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 318 151 человек, из них первую дозу получили 15 318 149 человек, две дозы – 14 611 834 человека, дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 человек.
В общей сложности в стране проведено 30 279 598 прививок.