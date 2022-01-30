В Украине за сутки выявили 24,5 тысячи заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 24 508 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 29 января в Украине: зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 378, медработников – 444)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 692 заболевших коронавирусом; выздоровели 3 145 человек, летальных исходов — 94.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах составляет:

г. Киев – 1058;

Винницкая область – 986;

Волынская область – 395;

Днепропетровская область – 688;

Донецкая область – 643;

Житомирская область – 2013;

Закарпатская область – 439;

Запорожская область – 394;

Ивано-Франковская область – 1664;

Киевская область – 644;

Кировоградская область – 214;

Луганская область – 264;

Львовская область – 3043;

Николаевская область – 486;

Одесская область – 1175;

Полтавская область – 306;

Ровенская область – 1172;

Сумская область – 1554;

Тернопольская область – 884;

Харьковская область – 1722;

Херсонская область – 448;

Хмельницкая область – 1883;

Черкасская область – 541;

Черновицкая область – 924;

Черниговская область – 968.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 29 января за сутки обнаружили 37 351 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 042 469 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 3 618 402 человека; умерли 100 125 заболевших.

Кроме того, за сутки в Украине 34 202 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 092 человека — 11 400 человек, дополнительную дозу — 235 человек, бустерную дозу — 10 475 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 318 151 человек, из них первую дозу получили 15 318 149 человек, две дозы – 14 611 834 человека, дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 человек.

В общей сложности в стране проведено 30 279 598 прививок.

Агентство Телевидения Новости