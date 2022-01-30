Где нет воды сегодня в Харькове (адреса отключений)

Сегодня, 30 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:15 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №2, стояк), ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк), ул. Сириковская (п/с), ул. Кокчетавская (промзона) (п/с), ул. Лозовская, 5 к 20:00 30.01.22 г.

Киевский районул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (стояк) до 20:00 30.01.22 г.

Новобаварский район:ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 30.01.22 г.

Основянский район:ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 30.01.22 г.

Слободской район:пр. Героев Сталинграда, 179, 183 (п. №3) до 17:00 30.01.22 г.

Шевченковский район:пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. 23 Августа, 67-а к 20:00 30.01.22 г.

Агентство Телевидения Новости