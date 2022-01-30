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Коронавирус на Харьковщине: более 1700 заболевших и 6 смертей за сутки

Коронавирус на Харьковщине: более 1700 заболевших и 6 смертей за сутки

В Харьковской области за сутки снова зарегистрировали 1 722 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

Всего на Харьковщине зарегистировали 264 587 случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 576 летальных случаев – за минувшие сутки умерли шестеро заболевших.

При этом 236 980 заболевших уже выздоровели (+358 за сутки), 21 031 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1 358 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 319 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 4.

Агентство Телевидения Новости

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