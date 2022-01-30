У харьковчанина на посту полиции нашли боевые патроны для пистолета

Под Харьковом у 45-летнего мужчины обнаружили боеприпасы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Харьковчанина, который имел при себе 28 боевых патронов без предусмотренного законом разрешения, обнаружили 22 января на стационарном посту полиции в городе Валки инспекторы Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители задокументировали факт преступления и изъяли патроны.

Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, изъятые патроны являются боеприпасами калибра 9 мм, предназначенными для стрельбы из пистолета и пистолета-пулемета.

29 января следователи под процессуальным руководством Валковского отдела Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости