В Украине в «красной» зоне карантина находятся две области — Минздрав

В Украине на сегодня в “красной” зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся две области — Ивано-Франковская и Ровненская.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В «оранжевой» зоне сейчас пребывают Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области – оранжевые.

Остальные регионы находятся в «желтой» зоне карантина.

По данным Минздрава, коэффициент выявления случаев заболевания в целом по стране составляет 20,8% при вставленном показателе в 20%.

Больше всего больных зафиксировано в Прикарпатье и Сумщине.

В министерстве прогнозируют уже через неделю-две увеличение количества заболевших коронавирусом до 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости.

Агентство Телевидения Новости