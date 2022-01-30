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Улицу Чернышевскую на два часа закроют для движения транспорта

Улицу Чернышевскую на два часа закроют для движения транспорта

В центре Харькова в понедельник, 31 января, с 10:00 до 12:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Жен-Мироносиц до ул. Гиршмана,.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, на данном участке, в районе дома №21 по ул. Чернышевской будут демонтировать башенный кран.Объезд закрытого участка будет организован по улицам Жен-Мироносиц, Мироносицкой, Сумской и др.

Агентство Телевидения Новости

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