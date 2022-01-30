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В Харькове госисполнители нашли автомобиль, который был в розыске по шести исполнительным производствам

В Харькове госисполнители нашли автомобиль, который был в розыске по шести исполнительным производствам

В Харькове госисполнители нашли автомобиль, который находился в розыске по шести исполнительным производствам.

Об этом сообщил заместитель руководителя Восточного межрегионального управления Минюста Сергей Разумный.

«Плодотворно поработали на этой неделе в пользу ЖКХ. Сегодня государственным исполнителем совместно с одним из взыскателей обнаружено имущество должника, которое находилось в розыске, а именно автомобиль: MERCEDES-BENZ, модель Е-200», — написал он на своей странице в Фейсбук.

По его словам, общая сумма задолженности по сводному исполнительному производству, в котором находится 6 исполнительных производств, в пользу городского бюджета за потребленные коммунальные услуги составляет 46337 грн. 47 коп.

Агентство Телевидения Новости

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