Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 31 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк), шоссе Григоровское (Комсомольское), 57 (п. №4, стояк) до 17:00 31.01.22 г.

А также:

Киевский районул. Астрономическая, 44-я (п. №1), 44-я к 17:00 31.01.22 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.22 г.

Московский районул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №5) к 20:00 31.01.22 г.

Немышлянский район:пер. Попова (ч/с), пер. Танкопия (ч/с), ул. Яблочкина (ч/с), ул. Васнецова (ч/с) до 20:00 31.01.22 г.

Основянский район:ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 31.01.22 г.

Слободской район:проезд Садовый, 16 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 31.01.22 г.; ул. Плехановская, 50 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 31.01.22 г.

Холодногорский район:пер. Лопанский, 6 к 17:00 31.01.22 г.; ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №2, стояк), ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк), ул. Сериковская (ч/с), ул. Кокчетавская (промзона) (ч/с), ул. Лозовская, 5 к 20:00 31.01.22 г.

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