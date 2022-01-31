На Журавлевке во время пожара спасли женщину

В Киевском районе Харькова во время пожара бойцы Службы спасения вынесли из огня 90-летнюю женщину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 января в 18:21 спасателям поступил вызов на пожар в частном жилом доме на ул. Даниловской, 21.

К моменту прибытия спасателей стало известно, что горела деревянная пристройка к дому. Площадь пожара составляла около 10 кв.

«Во время пожара была спасена владелица дома, женщина 1932 года рождения. С острым отравлением угарным газом она была госпитализирована в токсикологическое отделение 2-й городской больницы», — сказано в сообщении ГСЧС.

Пожарные в 18:40 локализовали огонь, в 19.32 ликвидировали пожар.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости