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На проспекте Александровском не разминулись четыре авто

На проспекте Александровском не разминулись четыре авто

Сегодня около 9 утра на проспекте Александровском в районе пересечения с улицей Высоковольтной столкнулись 4 авто: Nissan Maxima, Subaru Outback, Nissan Rogue и ГАЗ 2705.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области.

По информации патрульных, правила дорожного движения, а именно пункты 12.1 и 13.1, нарушил водитель Nissan Maxima – на мужчину был составлен протокол по ст. 124 КУоАП.

На проспекте Александровском не разминулись четыре авто

Агентство Телевидения Новости

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