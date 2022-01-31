В горсовете рассказали о состоянии детей, пострадавших в смертельном ДТП на окружной

Заместитель Харьковского городского головы Горбунова Рубан сегодня, 31 января, на брифинге прокомментировала состояние детей, пострадавших в аварии на окружной, в которой погибли их родители.

По ее информации, 3-летняя девочка находится в 17 больнице, она в удовлетворительном состоянии, контактная, а мальчику, ее брату, сделали операцию на бедре.

Светлана Горбунова-Рубан, вице-мэр

Они по кусочкам собрали бедренную кость. Это дало возможность снять его с вытяжения, он стал мобильный, его можно переворачивать, создавать для него более удобные условия. Мы мальчику радуемся, он стал активнее, у него восстановилась деятельность желудочно-кишечного тракта, он разговаривает, кушает, смотрит мультики.

По словам Горбуновой Рубан, на ближайшем заседании исполкома будет решен вопрос об их опекунстве. Также с детьми сейчас работают психологи.

Напомним, смертельное ДТП на окружной произошло13 января этого года. В аварию на окружной дороге попала целая семья. Муж и жена от полученных травм погибли на месте еще до приезда медиков. Водитель, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие, также умер. А двое трехлетних детей, которые ехали в машине вместе с родителями, — с многочисленными травмами оказались в больнице.

Агентство Телевидения Новости