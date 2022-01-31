Германия ужесточает правила въезда для украинцев из-за COVID-19

Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и усилила правила въезда для украинцев, пишет Dw.com.

Так, с 30 января 2022 года Украина объявлена ​​в Германии зоной высокого риска из-за уровня заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 28 января, на сайте Института имени Роберта Коха (RKI).

В список также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французская заморская территория Новая Каледония.

Въезжающие на территорию ФРГ из этой страны, за исключением, если они полностью привиты или поправились от COVID-19, должны отбыть 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

Перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести свои данные о вакцинации. Дети до 12 лет должны находиться в карантине в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус. Эти требования относятся к лицам с любым гражданством, которые за последние 10 дней посещали страны из списка высокого риска, к которым отнесена Украина.

Такие ограничения будут действовать до 3 марта и затем будут пересмотрены.

Зонами высокого эпидемиологического риска в Германии объявляют страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом особенно высока. При этом значение имеет не только количество инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения коронавируса, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с болезнью.

«Украина находилась в перечне стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года по 9 января 2022 года, когда ее исключили оттуда в связи с улучшением эпидемиологической ситуации», – говорится на сайте.

По данным украинского МИД, с 30 января 2022 года в страну въезд разрешен при условии соблюдения действующих в Германии требований:

Граждане Украины обязаны выполнять требования по электронной регистрации и прохождению карантина.

Так, путешественникам из Украины перед прибытием в Германию необходимо зарегистрироваться на сайте: www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе подтверждение регистрации при въезде.

При въезде в Германию с предыдущим пребыванием в зоне повышенного риска или в зоне с разными штаммами коронавируса в течение последних 10 дней вы должны:

сразу после въезда в Германию отправиться непосредственно в пункт назначения,выполнить там домашнюю изоляцию (карантин). После пребывания в зоне повышенного риска въезжающие должны осуществить домашнюю изоляцию в течение 10 дней, после пребывания в зоне с разными штаммами коронавируса – 14 дней.

При прохождении карантина не разрешается покидать дом или квартиру и принимать гостей.

Полностью вакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ без необходимости карантина.

Для такой категории лиц действуют указанные выше общие правила въезда. Прививка должна выполняться одной из вакцин, указанных на сайте Института им. Пауля Ерлиха.

Вакцинация последней необходимой дозой должна быть произведена минимум за 14 дней до въезда. Более подробную информацию Вы можете найти на сайте Федерального министерства внутренних дел.

Невакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ при необходимости, предоставив или:

1) отрицательный результат теста;

или

2) справку о выздоровлении.

Это требование касается лиц старше шести лет.

Тест на COVID-19 (тест на антигены или ПЦР-тест) должен пройти максимум за 48 часов до (запланированного) момента въезда.

В случае прибытия транспортом компании-перевозчика (напр. авиакомпании) ПЦР-тест разрешается пройти максимум за 48 часов до (запланированного) момента начала перевозки (напр., времени вылета);Тест на антиген разрешается также пройти максимум за 48 часов до (планируемого) момента начала перевозки, если оно осуществляется компанией-перевозчиком.

При этом если поездка запланирована самолетом, рекомендуется следить за требованиями отдельных авиакомпаний.

Источник: РБК-Украина

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