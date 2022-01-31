Министр обороны рассказал, будет ли в Украине объявлена ​​мобилизация

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал возможность объявления в Украине мобилизации.

В интервью LB.ua Резников заявил, что на сегодняшний день объявлять мобилизацию нет нужды.

«Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет», – сказал он.

По словам главы Минобороны, «будем двигаться другим способом: будем работать с формированием Сил территориальной обороны».

« Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первую учебу мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командование сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад», — отметил Резников.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть совершено в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно, и оснований для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Источник: Новое Время

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