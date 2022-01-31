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18-летней матери, подозреваемой в убийстве своей новорожденной дочери, избрали меру пресечения

18-летней матери, подозреваемой в убийстве своей новорожденной дочери, избрали меру пресечения

18-летнюю мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочки в селе под Харьковом, отправили под домашний арест.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации пресс-секретаря областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, сейчас открыто уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

«Мать задержана и ей сообщено о подозрении. По постановлению следственного судьи Дергачевского районного суда Харьковской области от 30 января 2022 подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В связи с тяжестью совершенного уголовного правонарушения прокуратура будет обжаловать указанное постановление в суд апелляционной инстанции», — отметил Дмитрий Чубенко.

По данным прокуратуры, согласно врачебному свидетельству, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия.

«Что касается привлечения к ответственности подозреваемой, ее мужа и состояния, в котором находилась женщина при совершении уголовного правонарушения, то указанные обстоятельства устанавливаются», — добавил Чубенко.

Напомним, по данным полиции Харьковской области, жительница села Безруки родила девочку дома и через несколько дней удушила ее. Тело младенца она уложила в пакет и спрятала на территории своего домовладения. 

Следователи установили, что 23 января женщина самостоятельно родила дочь по месту жительства, роды принимал ее 25-летний мужчина. В течение беременности женщина не состояла на медицинском учете. 

25 января женщина убила дочь. Тело спрятала. Мужчине сообщила, что отдала малыша социальным службам. 

В семье есть старший ребенок, которому нет двух лет.

Злоумышленница была задержана.

29 января женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости

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