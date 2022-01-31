Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко

В России скончался известный советский и российский киноактер, режиссер и сценарист Виктор Мережко. О его смерти стало известно вечером 30 января. Ему было 84 года.

По словам дочери режиссера, в декабре Мережко начал задыхаться. Близкие предположили, что у него коронавирус, но он отказался обращаться к врачам и занялся самолечением.

Когда Мережко заставили пройти компьютерную томографию, выяснилось, что у него одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%.

Медики через неделю смогли ему очистить легкие до 65%. Врачи делали оптимистические прогнозы, но вдруг у него отнялась нога. Решили делать срочную операцию, после которой состояние Мережко начало ухудшаться. Режиссер три недели провел в реанимации, 31 января его должны были перевести в палату.

Жизнь и творчество Виктора Мережко долгое время тесно связаны с Украиной. Он родился в июле 1937 г. на хуторе Ольгинфельд (ныне Азовского района) Ростовской области Российской РФСР. 1952 вместе с семьей переехал на родину отца в село Русская Поляна под Черкассами. Выучил украинский язык и окончил украинскую школу.

Пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов. Уехал во Львов, где успешно окончил Украинский полиграфический институт (1961). В 1968 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Автор сценариев кинокартин «Здравствуй и прощай!», «Ва вас ждет гражданка Никанорова», «Трясина», «Родня» и т.д. По его сценариям в Украине созданы фильмы «Слепой дождь» (1969, т/ф), «Тигры на льду» (1971), «Полеты во сне и наяву» (1982), «Если можешь, прости…» (1984), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1987). Играл Филиппича в ленте «Если есть паруса» (1969).

В 2014 году Виктор Мережко занял пророссийскую позицию и поддержал оккупацию Крыма Россией. В июле 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну.

Как сообщалось, утром 30 января стало известно, что в Москве в возрасте 85 лет после продолжительной болезни скончался известный актер Леонид Куравлев.

Источник: Левый Берег

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