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В Харьковской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку

В Харьковской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку

В Харьковской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю Анастасию Кораблеву, 2005 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16-летняя жительница Люботина 29 января около 19:00 пошла гулять и до сих пор не вернулась.

Девушка имеет рост около 170 см, среднего телосложения, волосы рыжие, короткие (длиной 3-5 см).Была одета в куртку цвета хаки, красная толстовка, темно-синие лосины с лампасами, кожаные высокие сапоги.Информацию о местонахождении разыскиваемой в полиции просят сообщить по телефону: (057)741-15-53 или 102. 

Агентство Телевидения Новости

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