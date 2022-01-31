Строительство Люботинского ФОКа: идут внутренние работы, объект готов на 60% — ХОГА

На строительстве Люботинского ФОКа проводятся внутренние работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Объект уже готов примерно на 60%.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Люботине должен быть завершен до конца этого года.

В целом здесь проводились работы по устройству фундамента из сборного железобетона, цоколя, гидроизоляции и утепления фундаментов, монтажу опорных конструкций и наружного водопровода и канализации.

Кроме того, специально для каркаса ФОКа изготовили металлические листовые конструкции. Также устроили кровлю с утеплением.

В частности, уже возведены внутренние стены и перегородки первого этажа.

Новый ФОК в Люботине возводится в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

Агентство Телевидения Новости