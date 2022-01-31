Строительство Люботинского ФОКа: идут внутренние работы, объект готов на 60% — ХОГА
На строительстве Люботинского ФОКа проводятся внутренние работы.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Объект уже готов примерно на 60%.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Люботине должен быть завершен до конца этого года.
В целом здесь проводились работы по устройству фундамента из сборного железобетона, цоколя, гидроизоляции и утепления фундаментов, монтажу опорных конструкций и наружного водопровода и канализации.
Кроме того, специально для каркаса ФОКа изготовили металлические листовые конструкции. Также устроили кровлю с утеплением.
В частности, уже возведены внутренние стены и перегородки первого этажа.
Новый ФОК в Люботине возводится в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».