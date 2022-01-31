В Харькове организовали строительный коллапс в интересах Абрамовича и Кузьмина, — СМИ

В результате «реформаторской работы» нового заместителя мера Сергея Кузьмина инспекция государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Харьковского горсовета лишилась официальных полномочий, что привело к строительному коллапсу в Харькове

Об этом идет речь в статье «Строительный коллапс в Харькове: что происходит без ГАСК», обнародованной на сайте «Харьков.Комментарии».

По информации издания, с 1 января 2022 года Департамент территориального контроля Харьковского горсовета был ликвидирован как юридическое лицо. Соответственно, прекратились и его полномочия в сфере архстройконтроля. Вместо ликвидированного департамента Харьковский горсовет создал новый Департамент по инспекционной работе, которому и хотели передать полномочия в сфере ГАСК.

«По данным ряда СМИ, такие действия могли иметь исключительно политические конъюнктурные причины и мотивы. Новый профильный Департамент по инспекционной работе якобы создан под нового заместителя мэра Сергея Кузьмина, который ранее возглавлял центральный ГАСК Украины и был уволен оттуда лично премьер-министром Гончаруком. В кулуарах Кузьмина называют ставленником депутата ВР от ОПЗЖ Игоря Абрамовича, который, по данным СМИ, может курировать работу мэрии и осуществлять неформальную связь с Офисом президента. Задачей Кузьмина якобы является административное, бизнес и финансовое администрирование строительной и разрешительной сферы деятельности городского совета с замыканием принятия решений на киевском офисе Абрамовича, минуя кабинет мэра «, — говорится в статье.

Однако, как отмечает издание, новый Департамент под руководством Кузьмина «не смог пройти соответствующую аккредитацию и получить полномочия от профильного центрального органа исполнительной власти в сфере архитектурно-строительного контроля. Теперь в городе Харькове отсутствует архстройконтроль в принципе».

Как результат, говорится в статье, сейчас в ЦНАП тысячи заявок и пакетов документов, которым не дают хода. «Никто ничего не принимает, не обрабатывает и не выдает разрешений, и ни у кого нет законных полномочий и оснований для проведения проверок строек. Так что незаконные строительства могут процветать, а на сигналы от горожан по этому поводу некому реагировать», — пишут журналисты.

Кроме того, отмечает издание, честный строительный бизнес в таких условиях не может нормально работать. Также остановлено принятие в эксплуатацию готовых объектов, а это целый «букет» проблем. «Другими словами, в Харькове паралич строительной сферы, сферы услуг для населения, что может привести, в частности, к судовым искам к горсовету», — подытожило издание.

Напомним, 12 октября 2021 года экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кузьмин был назначен заместителем городского головы Харькова. По информации СМИ, Кузьмина должен курировать в Харькове строительную и земельную сферы.

Агентство Телевидения Новости