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На Закарпатье оборвался подвесной мост с тремя подростками (видео)

На Закарпатье оборвался подвесной мост с тремя подростками (видео)

В селе Богдан Раховского района на Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором в это время были трое подростков. Об этом сообщил местный житель Василий Бочкор.

Отмечается, что инцидент произошел 30 января.

На кадрах видео ТСН видно, как мальчики заходят на мост и примерно на середине начинают прыгать. В результате мост сильно расшатался и оборвался. Дети упали в реку.

По предварительной информации, один из пострадавших травмировал ногу.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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