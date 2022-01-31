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На Закарпатье оборвался подвесной мост с тремя подростками (видео)
В селе Богдан Раховского района на Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором в это время были трое подростков. Об этом сообщил местный житель Василий Бочкор.
Отмечается, что инцидент произошел 30 января.
На кадрах видео ТСН видно, как мальчики заходят на мост и примерно на середине начинают прыгать. В результате мост сильно расшатался и оборвался. Дети упали в реку.
По предварительной информации, один из пострадавших травмировал ногу.
Источник: Корреспондент
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