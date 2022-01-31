Жителя Харькова подозревают в госизмене и шпионаже в пользу России

Жителя Харькова подозревают в государственной измене и сотрудничестве с террористической организацией. Мужчина собирал и передавал российским спецслужбам данные о расположении украинских военных в регионе.

Об этом сообщили в Отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Фигуранту сообщено о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Досудебное расследование установило, что с апреля 2020 года мужчина, будучи приспешником боевиков, систематически собирал и передавал представителям иностранных спецслужб РФ фото и видеоматериалы о месте дислокации военной техники и личного состава на территории г. Харькова.

Кроме того, злоумышленник тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Национальной гвардии Украины по одному из мессенджеров.

Выполняя задачи «кураторов» ФСБ РФ, подозреваемый получил документы по закрытым исследовательским программам в оборонной сфере одного из институтов Харькова, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК УК.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости