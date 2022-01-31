Смертельное ДТП на окружной: страдавшему 3-летнему мальчику сделали еще одну операцию

Пострадавшему в ДТП на окружной мальчику сделали еще одну операцию. Врачи говорят о том, что ребенка удалось стабилизировать, а чиновники готовят двойню к усыновлению.

Ужасная авария на Окружной дороге между Пятихатками и Черкасской Лозовой произошла 12 января. Столкнулись автомобиль Kia и такси Toyota. В тот день таксист взял машину для личных нужд — в салоне находились его жена и 3-летние двойняшки, мальчик и девочка.

В ДТП погибли три человека — водитель Kia, водитель такси и его жена, детей госпитализировали.

Девочка получила переломы ног. Она проходит лечение в 17-й больнице, ее состояние удовлетворительное. Мальчик пострадал сильнее – у него черепно-мозговая травма, ушиб легкого, перелом бедра, травма печени и селезенки – ее пришлось срочно удалять. Ребенок долгое время находился на искусственной вентиляции легких. Теперь ребенок уже дышит сам. Проделали ему и еще одну сложную операцию на бедре.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по социальным вопросам

Это дало возможность снять его с вытяжения, он стал мобильный, его можно переворачивать, создавать для него более удобные условия. Мы мальчику радуемся, он стал активнее, у него восстановилась деятельность желудочно-кишечного тракта, он разговаривает, кушает, смотрит мультики.

С детьми тоже работают психологи, ведь они потеряли самых близких людей.

Кроме того, на ближайшем заседании исполкома, сообщила Светлана Горбунова-Рубан, будет оформлено опекунство. Детей будет воспитывать родная тетя.

Виновником аварии следователи признали водителя Киа – он выехал на встречную полосу.

До этого, в течение 2021-го года полицейские составили на него девять админпротоколов, в том числе за хранение наркотиков и езду в нетрезвом состоянии. Однако протоколы суды не успели рассмотреть.

И прокуратура передала в суд материалы производства еще по одному резонансному ДТП, по проспекту Науки. Водитель в состоянии наркотического опьянения на пешеходном переходе наехал на двоих подростков.

Обвинительный акт составлен в отношении водителя по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло за собой телесное повреждение средней тяжести. За это грозит до 3 лет лишения свободы.

Сам подозреваемый сейчас находится под домашним арестом.

Агентство Телевидения Новости