Дело о ДТП с тремя погибшими на выезде из Харькова передали в суд

Харьковские правоохранители завершили досудебное расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором погибли три человека, один из которых — 3-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшего гибель трех человек утвержден прокуратурой и направлен в Московский районный суд г. Харькова по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины.

Напомним, что 25 ноября 2021 около 17:30 в районе перекрестка окружной дороги и Салтовского шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira с грузовиком MAN с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения указанных автомобилей грузовик с полуприцепом перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в то время находился автомобиль такси марки Renault Logan. Легковушку, в которой находились три человека, смяло и раздавило фурой.

В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель автомобиля Renault Logan и его пассажиры – 49-летняя женщина и 3-летний ребенок – от полученных травм погибли на месте происшествия.

Кроме того, состоялся контакт грузовика с полуприцепом и автомобиля Suzuki SХ4, который в то время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил грузовик «MAN», который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.

Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 УПК УК, ему сообщено о подозрении.

Согласно медицинскому заключению, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Агентство Телевидения Новости