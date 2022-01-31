Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:33
Просмотров: 60

В Харькове почтили память Героев Крут

Прошло более ста лет, а тот же враг снова покушается на украинскую землю, на суверенность Украины и ее независимость, говорят участники собрания. Но отмечают: в это беспокойное для страны время как никогда важно помнить о таких подвигах — на что способны украинские защитники тогда и сейчас, насколько важны единство и поддержка.

Юрий Корсунов, ветеран российско-украинской войны

Сейчас объединиться перед реальной угрозой – стать в один строй – волонтеры, военные, патриоты, – и дать отпор врагу. Украина прежде всего – Слава нации, Смерть врагам Харьков – это Украина!

По мнению участников акции, герои боя под Крутами олицетворяют стремление украинцев жить в независимой стране, даже если придется бороться за это право с оружием в руках.

Галина Куц, представитель общества «Просвита»

Герои Крут — это один из кирпичиков истории побед, мы должны сфокусироваться на истории побед и вдохновляться ими. И день Героев Крут нас этому учит, что на самом деле в кризисные времена должна быть всеобщая мобилизация, чтобы отстаивать свою страну, ведь так не получится, чтобы война не коснулась каждого.

Поэтому, говорят участники собрания, обязанность каждого — максимально мобилизоваться, доносить знакомым и близким реальность ситуации, а также то, что сила Украины — именно в единстве. Хотя, говорят, не помешает и международная поддержка и помощь, чтобы пламя войны не расползлось по всей Европе, как это когда-то уже произошло.

Автор: Ксения Табака

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 