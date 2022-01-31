На Журавлевке спасатели во время пожара спасли пенсионерку

В Киевском районе города произошел пожар в частном доме. О возгорании спасателям сообщили накануне вечером очевидцы.

После этой информации на место происшествия выехали два отделения ГСЧС. Во время тушения пламени чрезвычайным пришлось спасать пенсионерку, которая находилась в комнате и не могла самостоятельно передвигаться.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горить деревяна прибудова на площі близько 10 кв.м. З задимленої оселі вогнеборцями було врятовано жінку 1932 року народження.

После этого к месту происшествия приехала бригада скорой помощи. Врачи осмотрели пострадавшую и срочно забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Через задимлення постраждала жінка 90 років. З діагнозом отруєння чадним газом вона була доправлена до 2 міської лікарні.

Что могло стать причиной возникновения пожара, устанавливают специалисты. Предварительно рассматривают две версии – технические неисправности или неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости