Военные 92-й ОМБр готовы к любым задачам по обороне государства, – глава ХОГА

31 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов встретился с личным составом 92-й отдельной механизированной бригады (военной части А0501).

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Военная часть А0501 является составной частью Чугуевского гарнизона.

«Мы сегодня можем со всей уверенностью сказать, что это боевое подразделение готово к выполнению любых задач по обороне нашего государства. Эти ребята уже неоднократно подтвердили свою боевую способность, квалифицированность и боевой дух», – отметил Олег Синегубов после досмотра части.

Также он сообщил, что областные власти и далее будут способствовать укреплению материально-технической базы этой воинской части. В частности, вопрос об очередном выделении средств на поддержку 92 бригады в рамках областной программы планируется вынести на рассмотрение следующей сессии Харьковского облсовета.

«Это технические вопросы, которые мы все вместе должны заниматься. Государство обычно занимается глобальным финансированием этой воинской части по поставкам техники, заработных плат, вооружения, питания и т.д. Мы должны также приобщаться к поддержке этой воинской части», – добавил глава ХОГА.

Стопроцентную готовность подразделения защищать территориальную целостность Украины подчеркнул и начальник штаба – первый заместитель командира 3-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады, Герой Украины Василий Божок.

«Мы отразим любую агрессию противника. Наша бригада с 2014 года ведет боевые действия, имеет много опыта. Выполним любую поставленную задачу», – сказал Василий Божок.

Кроме того, он рассказал, что личный состав его части уже проходит подготовку к работе с новым вооружением, которое поступает в Украину.

«Оружие намного современнее и дает возможность поражать технику противника в те места, где оно самое уязвимое», – добавил начальник штаба.

Агентство Телевидения Новости