Массовое ДТП на Высоковольтной: на дороге столкнулись сразу 4 автомобиля

Сегодня утром на улице Высоковольтной произошла авария с участием сразу четырех автомобилей. В патрульной полиции сообщили, что водитель Nissan нарушил правила и допустил столкновение с ехавшей впереди машиной. В результате удара автомобиль задел еще две машины.

Во время этого происшествия никто не пострадал. А вот на горе-водителя правоохранители составили административный протокол.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Хар. обл.

На водія автомобіля Nissan патрульні склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зібраний матеріал надалі буде переданий до суду.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло уже на улице Лагерной. В этот раз водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Во время общения с водителем патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Сам мужчина уверял, что действительно выпил, но уже после ДТП. Также патрульные выяснили, что мужчина ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения и садился за руль пьяным и был лишен прав.

А вблизи села Безруки дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух ВАЗов. В результате ДТП транспорт сильно помяло, а водителя одного из автомобилей зажало обломками, поэтому выбраться самостоятельно мужчина не смог.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

До місця події було направлено відділення рятувальників, які по прибуттю за допомогою спецінтрументів розрізали кузов понівеченого автомобілю вилучили травмованого чоловіка. Це водій 83-го року народження, передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Всего за минувшие выходные сотрудники патрульной полиции обработали более тысячи вызовов. Зафиксировали 33 дорожно-транспортных происшествия и остановили 24 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство Телевидения Новости