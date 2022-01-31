Жительница Харьковщины, подозреваемая в убийстве своего ребенка, изменила показания

23 января 18-летняя девушка дома родила младенца, а уже 25 января собственноручно его задушила, а маленькое тельце выбросила в яму с нечистотами.

Страшную находку обнаружила свекровь девушки, она же и вызвала полицию.

Пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко говорит: женщине уже сообщили о подозрении. Во время первого разговора со сотрудниками полиции она не возражала и сразу призналась в убийстве, но потом изменила свои показания.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры в Харк.обл.

Під час обрання запобіжного заходу жінка повідомила, що дитина задихнулась випадково, коли жінка кормила дитину на грудях. Дитина випадково задихнулась в цій ситуації.

Дергачевским судом ей была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура не согласна с таким решением и собирается просить содержания под стражей.

У семьи есть еще старший ребенок, мальчик двух лет.

Дмитрий Чубенко, говорит: чтобы мать не навредила своему старшему сыну, его временно забрала сестра подозреваемой.

Тем временем в городском совете напоминают, что в пренатальном центре есть так называемое «Окно жизни», это специальный бокс, в котором можно оставить нежелательного ребенка. Из этого бокса малыша сразу забирают врачи и осматривают. Если ребенок здоров и не имеет травм, женщине не будет грозить никакая ответственность.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы

За три роки роботи вікна життя туди отримали 6 немовлят. Вікно потрібно в цьому лікарняному закладі, тому що там можуть працювати й з недоношеними дітьми, і з хворими дітьми, тобто з усіма дітьми які постраждали, тому що залишились без матері. Тому ми даємо завжди інформацію про існування цього вікна життя, й жінки про нього знають. Нажаль, ця жінка яка скоїла такий злочин, вона не дійшла з яких-то причин.

Если ее вину докажут в суде, ей будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Но сначала ее ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

Агентство Телевидения Новости