В Украине невакцинированных от COVID-19 учителей и медиков будут отстранять от работы: сколько непривитых работников на Харьковщине

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1301 человека, большинство из них, 771 человек, — жители Харькова. Умерли шестеро.

По данным лабораторных исследований, в 90% случаях фиксируется штамм «Омикрон», для которого характерна высокая заболеваемость среди детей. Их сейчас в городе болеет более 1500. Более сотни — госпитализированы, поэтому медики готовы ввести в работу резервную областную детскую больницу.

При этом в мэрии уверяют, что если учитывать всех учащихся школ, то болеет менее 1%. Так что об общем карантине речь не идет, его вводят только в классах, где есть контактные лица.

Что касается взрослых, то пока самая большая нагрузка на семейных врачей, ведь большинство больных лечится амбулаторно.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по социальным вопросам

Черги будуть, поки підйом захворюванності. Це ми вже знаємо. Ми були в 10, ми відразу відкрили другий кабінет, де беруть тести на ПЛР, в 6-й поліклиниці з 6-ти кабінетів зробили 5, де приймають лікарі. Але це все ж приходиться узгоджувати з плановими прийомами, з тим, що лікарі відвлікаються на вакцінування.

При этом желающих прививаться поубавилось. За сутки таких было около 2000, что на треть меньше обычного. И часть из них – те, кто делает бустерную дозу. И таких уже по области около 15 000. При этом медики отмечают, что вакцинация наиболее действенным способом избежать если не заболевания, то его тяжелых последствий. Пока только 53% жителей региона имеют хотя бы одну дозу. Убеждать людей чиновники планируют с помощью мобильных бригад и домовых обходов.

Максим Хаустов, директор облдепартамента здравоохранения

Зараз семейні лікарі проводять подомові обходи населення 60+ віком, проводиться постійно робота серед населення, але хочу зауважити, щоб голови ОТГ також включались в цей процес.

Что касается категорий, которые с 1 февраля должны иметь обязательную прививку, иначе будут отстранены без сохранения заработной платы до получения ковид-сертификатов, то их единицы, говорят чиновники. В Харькове 14 педагогов и 11 медиков в области меньше 1% работников больниц.

Максим Хаустов, директор облдепартамента здравоохранения

Залишається меньше 1%, це фактично техничний персонал, який по різним особистим переконанням зараз ще не вакцінованний, але відстороння їх ніяк не вплине на надання медичної допомоги в регіоне.

Также обязательно вакцинироваться должны чиновники и работники коммунальных предприятий, но статистика по ним пока не обнародована.

Агентство Телевидения Новости