Новый циклон пришел на Харьковщину: коммунальщики расчищают снег в штатном режиме

Харьковщину снова засыпает снегом. Синоптики объясняют, что ухудшение погоды произошло из-за нового циклона, который пришел в регион из стран Балтии.

Движение по городу не усложнялось, но коммунальщики снова начали заниматься очисткой тротуаров и дорог в штатном режиме.

Харьковчане говорят: рабочие не успевают убирать снег повсюду, а тротуары снова превращаются в настоящий каток.

Оксана

Не хватает техники, конечно. Должна быть техника и люди — на то, чтобы убирать. Вот, хотелось бы чтобы наше правительство об этом заботилось.

Юрий

Хотілося, щоб Харків був чистий, люди не падали. Я колись у лікарні лежав з переламаною ногою. Так от така погода… на корідорах лежали люди.

Лариса, медик

На остановках снега — вот так. Люди ломают ноги, падают. Я сама медик, ну, в общем не очень.

Елена

Если б посыпали получше, почаще, было б лучше. А пока — шо вам ещё сказать. Пусть посыпают дороги и чистят.

Эдуард, юрист

Да, снігу багато, двірників я не бачу, але якимось чином чиститься. Ну, от зараз побачив техніку, вперше за 2 тижні.

Елена Владимировна вспоминает, как в прошлом году поскользнулась и оказалась в больнице. А уже этой зимой ей пришлось помогать женщине, травмировавшей ногу во время падения.

Елена Владимировна

В тому році впала, руку поламала. Тому вже в цьому році стараєшся ходить акуратно. Потому шо люди падають, дорога погано почищена, і люди падають, травмуються. Даже визивала скору женщіні. В 4-ту отправили.

По данным синоптиков, снегопад в Харьковской области будет еще и завтра, затем циклон начнет отступать. Тем временем в мэрии сообщают, ночью на улицах и магистралях Харькова работало более 70 снегоуборочных автомобилей. Также около полутора тысяч коммунальщиков убирали снег во дворах.

Агентство Телевидения Новости