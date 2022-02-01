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COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 30,5 тысяч человек, 192 – умерли

COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 30,5 тысяч человек, 192 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 4 056 детей и 337 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 2 069 человек;летальных случаев – 192;выздоровели – 8 835 человек.

Днем ранее было выявлено 22 026 инфицированных и зафиксировано 78 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (3411) и Одесской (2471) областях, в Киеве (2363), а также в Харьковской (1977) и Винницкой (1654) областях.

Агентство Телевидения Новости

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