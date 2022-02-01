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Отключения воды в Харькове: график на 1 февраля

Отключения воды в Харькове: график на 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Киевском районе по следующим адресам: ул. Героев Труда, 12А (п. №1, стояк) до 18:00 01.02.22 г.; ул. Метростроителей, 3 (п. №2), ул. Астрономическая, 37, 39 до 20:00 01.02.22 г.

А также:

Немышлянский район:

ул. Маршала Рибалко, 33 (спаренный стояк) до 17:00 01.02.22 г.

Новобаварский район:

пер. Пермский (ч/с), ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк), ул. Власенко, 18 (стояк), ул. Академика Богомольца, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 01.02.22 г.

Основянский район:

пер. Никитинский, 5 (стояк) до 17:00 01.02.22 г.

Холодногорский район:

ул. Сериковская (ч/с), ул. Кокчетавская (промзона) (ч/с), ул. Лозовская, 5, ул. Осетинская (ч/с) до 20:00 01.02.22 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 01.02.22 г.

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