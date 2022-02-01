Патрульные нашли 9-летнего мальчика, которого искали родители

Накануне вечером патрульные получили информацию о том, что на улице Библика пропал ребенок, 9-летний мальчик: в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что ее сын с товарищем после школы играли на детской площадке. А через некоторое время женщина увидела, что дети исчезли и она позвонила в полицию.

Патрульные передали описание детей ближайшим постам и отправились на поиски, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области.

В результате отработки прилегающей территории полицейские обнаружили детей в парке Зеленый Гай.

Дети были невредимы и в медицинской помощи не нуждались. Для установления всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

В патрульной полиции напоминают: заметив на улице маленького ребенка без сопровождения взрослых, необходимо сообщить на номер 102.

Агентство Телевидения Новости