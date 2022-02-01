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В Харьковской области за сутки: почти 2 тысячи заболевших и 9 умерших

В Харьковской области за сутки: почти 2 тысячи заболевших и 9 умерших

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 1970 новых случаев заболевания коронавирусом, 9 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1301 случае и было зафиксировано 6 летальных исходов.

По данным Харьковского областного лабцентра, большинство заболевших (1455) – жители Харькова. 85 заболевших – в Харьковском районе, 112 – в Богодуховском, 108 – в Купянском, 86 – в Красноградском, 58 – в Чугуевском, 46 – в Изюмском и 20 – в Лозовском районах.

Агентство Телевидения Новости

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