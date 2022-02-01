В пожаре в Красноградском районе погиб мужчина

Сегодня днем в 12:07 в Службу спасения от Национальной полиции поступило сообщение о том, что в Кегичевке (Красноградский район) в результате пожара погиб 68-летний мужчина.

Возгорание произошло в жилом доме: на момент обнаружения горение прекратилось, поэтому пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.

В ходе проверки по данному факту было установлено, что в комнате горел холодильник и пластиковый потолок на площади около 20 кв. метров.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Агентство Телевидения Новости