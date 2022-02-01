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Панютинский завод изготовил 60 новых вагонов для «Укрзалізниці»

Панютинский завод изготовил 60 новых вагонов для «Укрзалізниці»

В отправке вагонов со станции под погрузку по поручению председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова принял участие его заместитель Александр Скакун.

Вместе с председателем Харьковского областного совета Татьяной Егоровой-Луценко, главой правления АО «Укрзалізниця» Александром Камышиным, Лозовским городским председателем Сергеем Зеленским и руководством Панютинского вагоноремонтного завода Александр Скакун ознакомился с работой предприятия, которое получило новый толчок в развитии благодаря программе «Большое строительство».

Во время брифинга по случаю отправки вагонов Александр Скакун подчеркнул важность этого события для Панютинского завода и всей Лозовской громады в целом.

«Я хочу поблагодарить председателя правления «Укрзалізниці» Александра Камышина за то, что столь необходимый для всей громады, области и страны завод возобновил производство. У нас большие планы на этот год, а работа по строительству и ремонту вагонов – это и рабочие места, и налоги, и развитие громады. Более того, таким образом «Укрзалізниця» присоединяется и к реформе Президента по децентрализации, чем поддерживает нашу большую громаду в целом и такие громады, как Лозовская, в частности», – сказал заместитель председателя ХОГА.

В свою очередь, Татьяна Егорова-Луценко заверила, что областной совет и дальше будет оказывать поддержку и заводу, и громаду.

«Мы сегодня не в первый раз на предприятии. Это предприятие беспокоило Харьковскую область в последние три года. Мы неоднократно проводили встречи и здесь, на заводе, и в областной администрации – что необходимо делать, как спасать наше предприятие. Оно действительно градообразующее и важное, на нем работают очень много людей. Поэтому хочу подчеркнуть, что на меня, как председателя областного совета, и областной совет вы можете рассчитывать и дальше. Большое спасибо руководству «Укрзалізниці», – сказала Татьяна Егорова-Луценко.

Александр Камышин отметил, что 60 новых готовых к работе вагонов – это небольшой шаг «Укрзалізниці», но очень большой и весомый шаг для вагоностроения Украины.

«У нас есть три таких вагоноремонтных завода, и Панютинский – один из самых больших. Сегодня мы принимаем и запускаем в работу 60 новых грузовых полувагонов. С одной стороны, это немного, потому что у нас программа производства на этот год – программа строительства – это 1500 грузовых вагонов и 50 зерновозов. С другой стороны, 60 вагонов – это в пять раз больше, чем «Укрзалізниця» построила на всех трех вагоноремонтных заводах за последние три года. Это очень важная отрасль, в ней работают 15 тысяч человек и в смежных отраслях еще 30 тысяч. Благодаря программе Президента «Большое строительство» появилась такая возможность восстановления отрасли, очень благодарен за это», – сказал Александр Камышин.

По его словам, многие годы в Украине была не урегулирована ситуация с нормативным сроком эксплуатации грузовых вагонов, поэтому вагоны из соседних стран, уже исчерпавшие свой нормативный срок, привозили в Украину для дальнейшей эксплуатации.

«Сейчас эта проблема решена на уровне Министерства инфраструктуры. Разработан новый порядок, согласно которому за 10 лет Украина должна прийти к одному нормативному сроку эксплуатации вагона, и это позволяет нам, «Укрзалізниці», разработать 10-летнюю программу строительства вагонов», – добавил Александр Камышин.

Панютинский завод изготовил 60 новых вагонов для «Укрзалізниці»

Панютинский завод изготовил 60 новых вагонов для «Укрзалізниці»

Панютинский завод изготовил 60 новых вагонов для «Укрзалізниці»

Панютинский завод изготовил 60 новых вагонов для «Укрзалізниці»

Агентство Телевидения Новости

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