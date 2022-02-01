Панютинский завод изготовил 60 новых вагонов для «Укрзалізниці»

В отправке вагонов со станции под погрузку по поручению председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова принял участие его заместитель Александр Скакун.

Вместе с председателем Харьковского областного совета Татьяной Егоровой-Луценко, главой правления АО «Укрзалізниця» Александром Камышиным, Лозовским городским председателем Сергеем Зеленским и руководством Панютинского вагоноремонтного завода Александр Скакун ознакомился с работой предприятия, которое получило новый толчок в развитии благодаря программе «Большое строительство».

Во время брифинга по случаю отправки вагонов Александр Скакун подчеркнул важность этого события для Панютинского завода и всей Лозовской громады в целом.

«Я хочу поблагодарить председателя правления «Укрзалізниці» Александра Камышина за то, что столь необходимый для всей громады, области и страны завод возобновил производство. У нас большие планы на этот год, а работа по строительству и ремонту вагонов – это и рабочие места, и налоги, и развитие громады. Более того, таким образом «Укрзалізниця» присоединяется и к реформе Президента по децентрализации, чем поддерживает нашу большую громаду в целом и такие громады, как Лозовская, в частности», – сказал заместитель председателя ХОГА.

В свою очередь, Татьяна Егорова-Луценко заверила, что областной совет и дальше будет оказывать поддержку и заводу, и громаду.

«Мы сегодня не в первый раз на предприятии. Это предприятие беспокоило Харьковскую область в последние три года. Мы неоднократно проводили встречи и здесь, на заводе, и в областной администрации – что необходимо делать, как спасать наше предприятие. Оно действительно градообразующее и важное, на нем работают очень много людей. Поэтому хочу подчеркнуть, что на меня, как председателя областного совета, и областной совет вы можете рассчитывать и дальше. Большое спасибо руководству «Укрзалізниці», – сказала Татьяна Егорова-Луценко.

Александр Камышин отметил, что 60 новых готовых к работе вагонов – это небольшой шаг «Укрзалізниці», но очень большой и весомый шаг для вагоностроения Украины.

«У нас есть три таких вагоноремонтных завода, и Панютинский – один из самых больших. Сегодня мы принимаем и запускаем в работу 60 новых грузовых полувагонов. С одной стороны, это немного, потому что у нас программа производства на этот год – программа строительства – это 1500 грузовых вагонов и 50 зерновозов. С другой стороны, 60 вагонов – это в пять раз больше, чем «Укрзалізниця» построила на всех трех вагоноремонтных заводах за последние три года. Это очень важная отрасль, в ней работают 15 тысяч человек и в смежных отраслях еще 30 тысяч. Благодаря программе Президента «Большое строительство» появилась такая возможность восстановления отрасли, очень благодарен за это», – сказал Александр Камышин.

По его словам, многие годы в Украине была не урегулирована ситуация с нормативным сроком эксплуатации грузовых вагонов, поэтому вагоны из соседних стран, уже исчерпавшие свой нормативный срок, привозили в Украину для дальнейшей эксплуатации.

«Сейчас эта проблема решена на уровне Министерства инфраструктуры. Разработан новый порядок, согласно которому за 10 лет Украина должна прийти к одному нормативному сроку эксплуатации вагона, и это позволяет нам, «Укрзалізниці», разработать 10-летнюю программу строительства вагонов», – добавил Александр Камышин.

Агентство Телевидения Новости