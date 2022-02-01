Смертельное ДТП с фурой и такси: дело передано в суд

Накануне на окружной дороге произошло ДТП с пострадавшим: дорогу не поделили грузовик DAF и Skoda. Из-за столкновения в больницу попал пассажир легковушки. Следственно-оперативная группа устанавливает виновника и все обстоятельства ДТП.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф»

У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждав пасажир переднього сидіння Шкоди – це 18-річний хлопець. З черепно-мозковою травмою, переломом кісток носа був доправлений до міської лікарні швидко допомоги.

А уже сегодня утром дорожно-транспортное происшествие произошло на Александровском проспекте. Там столкнулись Daewoo и Renault, в этом случае помощь медиков не понадобилась. Патрульные полицейские составили на водителя Daewoo административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

Ангелина Дисская, спикер УПП в Харьковской области

За попередньою інформацією, водій автомобіля део ланос, виїзжаючи з придомової території, не надав переваги в русі автомобіля Рено, який рухався по проспекту Олександрівському та здійснив з ним зіткнення. На щастя в автомобільній пригоді ніхто з громадян не постраждав.

Также накануне следователи завершили досудебное расследование смертельного происшествия, которое произошло 25 ноября 2021 года на окружной дороге. Тогда столкнулись три легковушки и два грузовика, одна из фур буквально раздавила автомобиль такси. В легковушке погибли водитель и 49-летняя женщина с трехлетней внучкой. Подозреваемый водитель грузовика задержан, медицинская экспертиза показала, что мужчина на момент ДТП был под наркотиками. Всю информацию следователи передали в Московский районный суд. За совершенное ему грозит до 12 лет за решеткой.

Агентство Телевидения Новости