Тигран Енгибарян, насмерть сбивший пешехода, собирается на госслужбу в Киеве
О том, что виновник смертельного ДТП в 2018 году на Салтовском шоссе, в результате которого погиб 17-летний подросток, собирается на госслужбу, сообщили в Харьковском Антикоррупционном центре.
Тигран Енгибарян – «мажор», который в 2018 году насмерть сбил человека в Харькове, собирается работать в отделе противодействия нелегальной миграции управления миграционного контроля, противодействии нелегальной миграции и реадмиссии ЦГУ ДМС в г. Киеве и Киевской области, говорится в сообщении ХАЦ.
Об этом стало известно из его декларации как кандидата на должность.
В своей декларации Енгибарян не указал ни одного жилья, которым бы владел или пользовался. Также Енгибарян указал, что у него нет автомобиля.
Ранее Енгибарян работал в фирме своего отца – ООО «Санро ЛТД», где официально заработал 50 тысяч гривен в год. Это около минимальной заработной платы. При этом Енгибарян указывает, что у него есть сбережения – 20 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 320 тысяч гривен.
Напомним, авария в Харькове произошла 16 января 2018 – Енгибарян сбил 17-летнего подростка на Салтовском шоссе и скрылся с места аварии. Авария произошла на пешеходном переходе. Приговором районного суда Енгибарян был признан виновным в ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.135 УК Украины и ему было назначено наказание 3 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. На приговор обвиняемым и защитниками были поданы апелляции.
Апелляционный суд Харьковской области изменил реальный срок на условный испытательный срок. Главой коллегии был судья Владимир Плетнев, который сейчас является депутатом горсовета от «Партии Шария».