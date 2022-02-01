Тигран Енгибарян, насмерть сбивший пешехода, собирается на госслужбу в Киеве

О том, что виновник смертельного ДТП в 2018 году на Салтовском шоссе, в результате которого погиб 17-летний подросток, собирается на госслужбу, сообщили в Харьковском Антикоррупционном центре.

Тигран Енгибарян – «мажор», который в 2018 году насмерть сбил человека в Харькове, собирается работать в отделе противодействия нелегальной миграции управления миграционного контроля, противодействии нелегальной миграции и реадмиссии ЦГУ ДМС в г. Киеве и Киевской области, говорится в сообщении ХАЦ.

Об этом стало известно из его декларации как кандидата на должность.

В своей декларации Енгибарян не указал ни одного жилья, которым бы владел или пользовался. Также Енгибарян указал, что у него нет автомобиля.

Ранее Енгибарян работал в фирме своего отца – ООО «Санро ЛТД», где официально заработал 50 тысяч гривен в год. Это около минимальной заработной платы. При этом Енгибарян указывает, что у него есть сбережения – 20 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 320 тысяч гривен.

Напомним, авария в Харькове произошла 16 января 2018 – Енгибарян сбил 17-летнего подростка на Салтовском шоссе и скрылся с места аварии. Авария произошла на пешеходном переходе. Приговором районного суда Енгибарян был признан виновным в ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.135 УК Украины и ему было назначено наказание 3 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. На приговор обвиняемым и защитниками были поданы апелляции.

Апелляционный суд Харьковской области изменил реальный срок на условный испытательный срок. Главой коллегии был судья Владимир Плетнев, который сейчас является депутатом горсовета от «Партии Шария».

Агентство Телевидения Новости